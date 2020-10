One Piece: manga in pausa? Shonen Jump fornisce una risposta: Oda sta male

I fan di One Piece hanno ricevuto una notizia molto poco piacevole ad inizio settimana: una possibile pausa del manga pari a due settimane, peraltro senza alcuna motivazione o conferma ufficiale dal suolo nipponico. Il tutto, infatti, era stato anticipato da Manga Plus.



Adesso Shonen Jump ha fornito una risposta, quindi cerchiamo di capire meglio cosa stia accadendo e cosa accadrà: One Piece salterà la pubblicazione del manga soltanto questa settimana? Ne salterà due di seguito? Oppure non ne salterà affatto? Beh, sfortunatamente pare che la realtà abbia optato per la via peggiore (per i lettori)



Effettivamente il manga di One Piece si prenderà una pausa piuttosto lunga, prima nel weekend del 3 e 4 ottobre 2020 e poi anche in quello successivo, per via delle condizioni di salute di Eiichiro Oda, che sta male. Nulla di cui preoccuparsi troppo: il Maestro è semplicemente malato, ha bisogno di riprendersi un momento, e un paio di settimane di riposo dovrebbero bastare.



"Grazie per il vostro interesse nella lettura di One Piece" ha dichiarato Shonen Jump, "a causa di una malattia improvvisa dell'autore, One Piece si prenderà una pausa. Ci scusiamo profondamente con i lettori che lo aspettano con trepidazione".



Il nuovo capitolo del manga, cioè il 992, arriverà dunque solo il 16 ottobre 2020: ci vorrà un bel po' di tempo. Nel frattempo la community dei lettori di One Piece è corsa su Twitter, ad augurare ad Eiichiro Oda una pronta guarigione.