Fortnite, come ottenere 225 V-buck gratis su Salva il Mondo oggi 3 ottobre 2020

Nella giornata di oggi, sabato 3 ottobre 2020, gli sviluppatori di Epic Games devono essersi sentiti davvero generosi: difatti è possibile ottenere 225 V-buck gratis, su Fortnite Salva il Mondo. Una cifra incredibile, e in questa guida vi spiegheremo come procedere.



Tanto per cominciare, i primi 50 V-buck vi verranno forniti con l'accesso giornaliero alla modalità PvE in questione. Effettuando l'accesso su Fortnite Salva il Mondo (purtroppo ciò non è più possibile su macOS) Epic Games vi assegnerà una missione con 50 V-buck come ricompensa, che potrete completare in qualsiasi momento vogliate. In caso di enorme fortuna, la missione vi premierà addirittura con 100 V-buck.



Tutti gli altri V-buck andranno ottenuti con le sfide a tempo limitato di oggi, la cui scadenza è fissata per la notte tra il 3 e il 4 ottobre 2020. Completatele quanto prima, insomma. Ecco la sfida da portare a termine a Pietralegno:

Recupera i dati, Quartiere industriale (Livello Casa Base consigliato 9): 25 V-buck come ricompensa