Xbox Series X|S consentirà di disinstallare le parti dei giochi non utilizzate

Durante una recente chiacchierata con Larry Hyrb, il developement producer di Xbox Series X|S Jason Ronald ha confermato che le console di nuova generazione saranno in grado di disinstallare quelle parti dei giochi non utilizzate. Questo vuol dire che, per risparmiare spazio, una persona potrà scegliere di eliminare dall'hard disc il multiplayer, nel caso in cui abbia voglia di concentrarsi solo sulla campagna.

Una funzionalità che dovrebbe aiutare a gestire con maggior semplicità gli 802GB di spazio disponibile nell'SSD di Xbox Series X, soprattutto con quei giochi, come Call of Duty, che pubblicano patch mostruose da 50GB l'una.

Ovviamente non è una cosa che la console potrà calcolare da sola, ma dovrà essere implementata dagli sviluppatori, che avranno la facoltà di dividere i loro giochi in settori indipendenti e quindi disinstallabili.

Nel caso di Xbox Series S, per esempio, avere la possibilità di non installare le texture in alta definizione, dato che non sarebbero comunque utilizzabili dalla console, o se magari sarà possibile selezionare elementi più dettagliati da tenere, come per esempio i campionati di FIFA, o i livelli di Halo infinite, rispetto al semplice "single player" e "multiplayer".

Cosa ne pensate di questa capacità? Sapevate che abbiamo pubblicato un provato di Xbox Series X, già nelle nostra mani?