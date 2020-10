PS5: una foto mostra le (piccole) ventole e lo slot di espansione dell'SSD M.2

Una foto di PS5 pubblicata su Twitter mostra quello che sembra l'interno della console di Sony. Sullo sfondo si può notare una ventola piuttosto piccola che dovrebbe rappresentare, assieme alla sue gemella posizionata sul lato opposto, il cuore del sistema di raffreddamento della console next-gen di Sony. Nella stessa foto si vede anche dove dovrebbe essere posizionato lo slot di espansione dell'SSD M2.

Questa immagine potrebbe mostrare come Sony abbia pensato di semplificare le operazioni di espansione della memoria, oltre che di pulizia delle ventole di PlayStation 5. La copertura bianca che avvolge i due lati della console, infatti, sembra facilmente smontabile, consentendo di raggiungere le ventole e lo slot M.2, ovvero dove si potrà inserire un SSD supplementare, in maniera semplice e senza dover aprire il corpo della console.

Lo slot M.2, protetto in questo caso da uno sportellino di plastica bianco, sembra ben posizionato per dissipare al meglio il calore. Si trova, infatti, vicino a una delle due ventole della console, oltre che nella parte esterna dello chassis, vicino alla parte anteriore della console.

Maggiore preoccupazione, invece, sembra destarla il sistema di raffreddamento generale. Non solo le due ventole (l'altra, identica, dovrebbe essere posizionata in maniera speculare dall'altro lato della console) sembrano piuttosto piccole (nonostante la prospettiva possa ingannare), ma sono anche posizionate non nella maniera ottimale. In questo modo, infatti, la protezione bianca dovrebbe ostacolare il flusso dell'aria, rendendo, in teoria, il sistema di raffreddamento meno efficace.

La conseguenza, quindi, potrebbe essere che PS5 farà fatica a dissipare il calore, costringendo le due piccole ventole a lavorare spesso al massimo della potenza. Producendo quindi, sempre in teoria, molto rumore.

Un'altra foto, inoltre, mostra come le ventole utilizzate all'interno della console potrebbero essere molto simili a quelle utilizzate nelle PS4, non certo le macchine più silenziose sul mercato.

Cosa ne pensate?