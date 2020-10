Asobo Studio: dopo Microsoft Flight Simulator un altro progetto con Xbox Game Studios

Asobo Studio, team responsabile dell'ottimo Microsoft Flight Simulator, ha intenzione di continuare la collaborazione con Xbox Game Studios con un nuovo progetto già in sviluppo, uno dei due in lavorazione presso il team francese di cui ancora non si sa nulla.

Dopo l'annuncio sul fatto che Microsoft Flight Simulator ha già venduto più di un milione di copie, Asobo ha anche riferito qualcosa sul suo futuro, che comunque resta legato alla simulazione di volo e anche a Microsoft, in qualche modo, ma non solo.

Prima di tutto, ha tenuto a specificare che Microsoft Flight Simulator è a tutti gli effetti una piattaforma, un titolo destinato ad andare avanti almeno dieci anni con evoluzioni e aggiunte costanti, molte delle quali le stiamo già vedendo in questi primi mesi di presenza sul mercato, visto che la simulazione si sta ampliando regolarmente, oltre all'apertura al supporto third party.

Tuttavia, il supporto continuativo a Microsoft Flight Simulator avverrà soprattutto attraverso gli sviluppatori di Xbox Game Studios e XGS Publishing, mentre Asobo si concentrerà progressivamente su altri giochi in sviluppo. Tra l'altro, è interessante notare come la simulazione di volo sia basata su FTech Engine, ovvero il motore grafico di Turn 10 utilizzato per Forza Motorsport e Forza Horizon.

Attualmente, il team francese ha due progetti in corso che devono ancora essere annunciati: uno è in sviluppo in collaborazione con Focus Home Interactive, con cui il team ha precedentemente pubblicato A Plague Tale: Innocence, mentre l'altro è un gioco in sviluppo in collaborazione con Xbox Game Studios, dunque probabilmente finanziato da Microsoft e probabilmente esclusiva Xbox e PC. Restiamo dunque in attesa di annunci da parte di Asobo Studio.