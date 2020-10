Microsoft Flight Simulator ha già venduto più di un milione di copie. A svelarlo è stato Sebastian Wloch, CEO e fondatore di Asobo Studio, che ha fornito anche altri dati interessanti sul progetto, svelando le dimensioni complessive dello sviluppatore.

Wloch: "Abbiamo lavorato sul simulatore per più di 7 anni e mezzo. Attualmente, il suo sviluppo e monitoraggio impiega 120 persone a tempo pieno. Considerate che Asobo è formata da 210 impiegati in totale.

Nel 2019 abbiamo avuto un fatturato di 17 milioni di euro. Il dato non comprende le vendite di A Plague Tale: Innocence, il nostro ultimo gioco lanciato a maggio 2019.

Inoltre abbiamo già venduto più di un milione di copie di Microsoft Flight Simulator, che dovrebbe vendere anche di più, stando agli ottimi feedback ricevuti. Quindi Asobo sta andando benissimo."

Asobo ha anche svelato che il supporto per Microsoft Flight Simulator durerà per almeno dieci anni, oltre a quelli già spesi, e che Microsoft sta aiutando in modo molto attivo per realizzare le versioni Xbox One e Xbox Series X / S.

La sostanza è che il successo di Microsoft Flight Simulator è ormai acclarato. Un milione di copie vendute per un titolo dedicato a una ristretta nicchia di videogiocatori non sono poche.