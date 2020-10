Xbox Series X, niente più trucchi per mascherare i limiti dei giochi grazie alla maggiore potenza

Secondo Tomas Sala la maggiore potenza di Xbox Series X consentirà agli sviluppatori di non usare più dei trucchi per mascherare alcuni limiti dei loro mondi virtuali. Sala è l'autore di The Falconeer, uno dei giochi di lancio della nuova console di Microsoft, che sarà disponibile a partire dal 10 novembre,ossia insieme alla console.

Sala ha raccontato che la maggiore potenza di Xbox Series X gli ha consentito di concentrarsi sulle idee, invece che sul far funzionare tutto dietro le quinte, quando lo sguardo del giocatore è puntato altrove:

"In certi videogiochi gli oggetti smettono di essere vivi quando si trovano a una certa distanza dal giocatore; se non sono sullo schermo smettono semplicemente di esistere nella simulazione, così da non rischiare di distruggerla. Per realizzare una simulazione più complessa devi spendere molto tempo a ottimizzarla in modo che renda bene. Penso la nuova generazione ci offrirà nemici più complessi e sistemi ecologici pieni di creature e nemici dai comportamenti più interessanti.

Il vantaggio maggiore lo si avrà nei giochi a mondo aperto, dove si potrà smettere di usare fumo e specchi per creare un'illusione per i giocatori, ma ci si potrà concentrare nel migliorare la simulazione dei mondi di gioco."