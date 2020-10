Vodafone Happy Friday e Chili: 10 euro di film gratis, solo oggi 2 ottobre 2020

Torna l'appuntamento con il Vodafone Happy Friday, anche oggi venerdì 2 ottobre 2020: questa volta il programma fedeltà dell'operatore rosso ha unito le forze con Chili, piattaforma di streaming tutta italiana.



Dunque, solo nella giornata di oggi, potrete ottenere 10 euro di film gratis su Chili, ovviamente da fruire in streaming. La gift card potrà essere utilizzata per noleggiare sulla piattaforma alcuni film a scelta tra una selezione di titoli; niente da fare, pare, per le serie TV. Si tratta di una gradevole novità, all'interno dei premi del Vodafone Happy Friday.



Nulla di troppo complesso per ottenere il premio: i clienti Vodafone Happy dovranno richiederlo all'interno dell'app MyVodafone dalle ore 00.00 alle 23:59 di oggi 2 venerdì 2020, nell'apposita sezione dedicata alla promozione. Va da sé che dovrete disegnare lo smile sorridente. Ecco l'SMS ricevuto: "Vodafone Happy: con Happy Friday hai 10 euro per noleggiare i film che preferisci su CHILI a scelta tra tanti titoli selezionati per te. Vai su voda.it/chili entro il 16 Ottobre 2020".



Il coupon andrà utilizzato, vale la pena ricordarlo, sul sito web di Chili e non sarà cumulabile con altre promozioni attualmente in corso.