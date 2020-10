Hyper Scape è troppo difficile e può annoiare, Ubisoft promette di cambiarlo

Hyper Scape è risultato troppo difficile per la gran parte dei giocatori, soprattutto i novizi, finendo per annoiarli. La confessione non è stata fatta da un qualche insider, ma da Ubisoft stessa in un comunicato ufficiale, dove ha voluto chiarire lo stato del gioco e le modifiche che saranno apportate al sistema di sviluppo per cercare di migliorarlo.

Hyper Scape è stato pubblicato a luglio e, nonostante il buon successo iniziale, ha fatto presto perdere le sue tracce. Per questo motivo il publisher francese ha deciso di ristrutturare il team di sviluppo dividendolo in celle, ognuna dedicata a lavorare su di uno dei cinque pilastri su cui si fonderà il tentativo di riportarlo al successo. Uno di questi è la difficoltà del sistema di combattimento, evidentemente troppo alta per la maggior parte dei giocatori: "Hyper Scape è stato da sempre progettato con un'asticella della skill molto alta, ma dai nostri dati traspare ormai chiaramente che l'abbiamo messa davvero troppo in su. Per questo motivo i nuovi giocatori faticano a entrare. Allo stato attuale è troppo difficile mirare, seguire e colpire i giocatori per eliminarli, soprattutto su console."

I giocatori novizi, quelli che di solito si annoiano per primi quando non vendono risultati e scappano via senza starci a pensare troppo, sono una delle grandi preoccupazioni di Ubisoft, cui sono dedicati altri due dei cinque pilastri: la formazione iniziale, che attualmente non dà modo di apprendere le basi del gioco e avere successo, e le modalità di gioco, che vanno ampliate con l'introduzione di alcune più adatte ai giocatori alle prime armi. Gli ultimi due pilastri sono invece gli obiettivi dei giocatori, che attualmente sono poverissimi e non motivano a tornare a giocare, e il cross-play, per far giocare insieme i possessori di tutte le piattaforme.

Insomma, Ubisoft ha ammesso che attualmente Hyper Scape è troppo difficile per attrarre nuovi giocatori e troppo superficiale in alcuni aspetti per mantenere quelli che lo stanno provando. Va rivoluzionato, sostanzialmente.