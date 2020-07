Hyper Scape annunciato con tre video, è il nuovo battle royale di Ubisoft

Ubisoft ha annunciato Hyper Scape pubblicando tre video per mostrarlo subito in azione. Si tratta di un battle royale fantascientifico per cento giocatori che mira a ridefinire il genere, andando a rosicchiare un po' del successo di Fortnite e soci.

La campagna di lancio ricalcherà in buona parte quanto visto con Apex Legends, ossia vedrà la collaborazione di vari influencer di Twitch e YouTube. Ubisoft ha però deciso di partire dal basso creando un founder program che includerà tantissimi streamer, in modo da generare una comunità più compatta e meno fluttuante di quella di altri titoli.

Come già detto, Hyper Scape è un battle royale in prima persona dall'ambientazione urbana. Siamo nel 2054 e la Prisma Dimension gestisce un videogioco virtuale cui partecipano gli strati più bassi della popolazione per garantirsi il riconoscimento sociale. Vince sempre l'ultimo a rimanere in piedi.

Per avere più informazioni, guardate i filmati che trovate in testa e in fondo alla notizia, oppure leggete il nostro provato di Hyper Scape scritto dall'inossidabile Tommaso Valentini che ci ha raccontato:

A fronte di un genere non esattamente libero da contendenti, Ubisoft prova a stupire con un titolo dalle feature originali e con un'integrazione su Twitch talmente forte da poter diventare punto di riferimento per altri giochi in futuro. Hyper Scape per ora si è dimostrato divertente da giocare, con un ritmo non eccessivamente frenetico durante le sparatorie e con buone idee per mantenere attivi i giocatori anche dopo l'eliminazione. Non ci è sembrato particolarmente originale il design dei personaggi ma al momento questa ci sembra veramente l'ultima cosa di cui preoccuparsi. Quello che è certo è che la gratuità e la cura con cui il titolo è stato realizzato porteranno velocemente le attenzioni della comunità di videogiocatori, il futuro è tutto nelle mani dei contenuti e degli aggiornamenti, parole chiave ormai di qualsiasi produzione di questo tipo.

Hyper Scape sarà inizialmente disponibile in un test tecnico chiuso e a tempo limitato per PC da oggi fino al 7 luglio. La modalità con squadre di tre giocatori Crown Rush è ora disponibile. Mentre la modalità per giocatore singolo a tempo limitato Dark Haze sarà disponibile successivamente durante la prova tecnica. Prova che includerà anche un pass battaglia di 10 livelli, mentre tutti i progressi e gli oggetti ottenuti saranno trasferiti alle future sessioni live e anche al lancio della versione completa.

Per maggiori informazioni su come accedere a Hyper Scape, visitare: https://hyperscape.com/TechTestFAQ