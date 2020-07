Xbox Series X: The Medium girerà a 30 fps

A quanto pare The Medium girerà a 4K e 30 fps su Xbox Series X, con buona pace di quelli che speravano di vedere i 60 fps diventare uno standard sulle console di nuova generazione. La notizia è stata riportata per primo da Jez Corden di Windows Central, quindi ripresa da molti altri, compresi alcuni fan di PS5 che hanno iniziato a fare ironia sul framerate.

In realtà come è sempre stato per ogni altra generazione, anche nella prossima il framerate sarà una questione di scelta degli sviluppatori, che dovranno decidere se sacrificare il dettaglio per avere più fluidità o viceversa, quindi aspettiamoci altri titoli a 30 fps, sia su Xbox Series X, sia su PS5.

Del resto The Medium non è il primo gioco next-gen a essere stato annunciato a 30 fps. Anche Assassin's Creed Valhalla non andrà oltre su Xbox Series X e PS5.

Per il resto vi ricordiamo che The Medium è stato annunciato per Xbox Series X e PC. Teoricamente dovrebbe essere un titolo di lancio della console, ma la cosa non è stata ancora ufficializzata.