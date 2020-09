Vodafone Happy Friday con NOW TV Cinema in regalo: solo oggi 25 settembre 2020

Oggi venerdì 25 settembre 2020 torna l'appuntamento settimanale con il Vodafone Happy Friday, cioè il programma fedeltà dell'operatore rosso che di volta in volta propone ai suoi clienti premi e regali. Oggi questi ultimi includeranno anche NOW TV Cinema, come state per leggere.



Avete capito bene: solo oggi 25 settembre 2020 i clienti Vodafone iscritti al programma Vodafone Happy (e non ancora abbonati ad Happy Black, dettaglio importante) otterranno in omaggio un codice, valido per 4 mesi gratis di NOW TV Pass Cinema. Che sia il momento buono per cominciare a sfruttare la piattaforma in questione?



E tutti gli altri clienti Vodafone Italia? Niente paura, c'è un regalo anche per loro: e cioè uno sconto del 25% valido su una spesa minima di 29 euro sullo shop online di Enervit; in alternativa potrete anche scegliere due corsi in regalo su una selezione di quindici possibilità di Lifelearning. Non si smette mai di imparare, del resto.



Proprio non basta? Ebbene, un'ultima promozione: i clienti Happy Business avranno 4 mesi gratuiti di Pass Cinema NOW TV, oppure volendo uno sconto del 35% presso gli Una Hotels. E questa volta i regali sono finiti per davvero.



Per ottenere i vostri regali del Vodafone Happy Friday non dovrete far altro che accedere all'app MyVodafone, quindi recarvi nella sezione Happy e disegnare lo smile sorridente. Tutti i codici e i coupon vi verranno inviati tramite email, e li troverete anche nello storico dell'applicazione in questione.