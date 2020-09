Microsoft Edge consuma meno CPU e RAM grazie ad una nuova funzione: come attivarla

Microsoft Edge è uno dei browser web più utilizzati al mondo, assieme al sempre presente Google Chrome: grazie ad una nuova funzione sta per migliorarsi ancora, perché consumerà meno CPU e RAM.



Microsoft ha promesso che molto presto Edge consumerà meno risorse (in realtà può già farlo, ma dovrete attivare manualmente questa possibilità): ciò sarà possibile grazie alla funzione chiamata sleeping tabs. Si tratta di una tecnologia di congelamento delle schede di Chromium: sostanzialmente il web browser metterà in pausa le schede in background, fermando anche l'esecuzione del codice javascript (e degli adsense). Questo ovviamente permetterà di risparmiare molte risorse mentre l'utente da PC Windows 10 sta utilizzando il browser Edge per navigare in internet.



Le schede inoltre non dovranno essere nuovamente ricaricate una volta recuperate, ma riprenderanno in modo autonomo la propria esecuzione. Stando alle stime attualmente disponibili, Microsoft Edge sarà così in grado di migliorare l'utilizzo della memoria RAM del 26% circa, e della CPU del 29% circa, con tutti i benefici che ne derivano per la batteria dei dispositivi portatili.



Volendo potete già attivare questa funzione per risparmiare risorse, seguendo la procedura qui di seguito riportata:

Recarsi all'indirizzo Edge://flags

Abilitare i flag "Enable Sleeping Tabs" e "Sleeping Tabs use observed site characteristics heuristics"

Riavviare Microsoft Edge

Recarsi nel menu del browser, quindi in Impostazioni e poi in Sistema

Abilitare "Sleeping tabs"