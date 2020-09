Il Cortocircuito: si parla di Microsoft, Bethesda a Amazon Luna con Roberto Serranò

Lo diciamo spesso, ma quella di oggi sarà una puntata davvero sensazionale de Il Cortocircuito. A partire dalle 16 (occhio, cominciamo un'ora dopo per lasciare spazio delle conferenze del TGS 2020) Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino saranno in diretta sul nostro canale di Twitch per parlare di Bethesda, Microsoft e Amazon Luna. Lo faranno con un ospite davvero speciale, ovvero un personaggio che recentemente è salito agli onori delle cronache per le sue dichiarazioni: Roberto Serranò.

Ricapitoliamo dunque gli argomenti di oggi:

MICROSOFT E BETHESDA - Un'acquisizione che cambia TUTTO

- Un'acquisizione che cambia TUTTO AMAZON LUNA - Il servizio streaming in stile TV satellitare

Oggi la diretta sarà alle 16, dato che prima saremo live con l'edizione digitale del TGS 2020. Come vi anticipavamo, a fare compagnia alla versione ternana dei Trettré ci sarà Roberto Serranò, AKA Geronimo 73, Professional Service Deliver per DXC Italia, Business Analyst e Web/Tech/Project Specialist di Bari, divenuto recentemente famoso come insider videoludico.

Con lui si parlerà di tutto, cercheremo di scoprire le sue fonti e di farci anticipare il prossimo scoop. Quale migliore occasione per interagire con lui? Nessuna, quindi sotto con le domande!

Per interagire con noi potrete usare la chat di Twitch, i commenti di questa notizia o il gruppo Telegram ufficiale de Il Cortocircuito, dove troverete centinaia di altri appassionati con cui chiacchierare.

Accedendo al gruppo Telegram avrete inoltre la possibilità di inviare domande tramite registrazioni vocali: date il vostro meglio!

Ci vediamo più tardi.