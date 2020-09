Yakuza: SEGA potrebbe annunciare un nuovo capitolo al TGS 2020

Da un recente tweet di Ayana Tsubaki, la co-conduttrice dell'evento, si evince il fatto che SEGA potrebbe annunciare un nuovo capitolo di Yakuza il 27 settembre, durante la diretta del TGS 2020. Il messaggio, ora cancellato, sostiene che durante la live chiamata SEGA Nama sarà mostrato "il nuovo capitolo serie di Yakuza", un messaggio piuttosto differente rispetto al passato, quando si parlava di generiche novità riguardo la serie.

A questo indirizzo è ancora possibile vedere il messaggio ora oscurato. Il messaggio diceva (se Google Translate non mente): "Nella diretta di Sega Atlus di dopodomani il prossimo capitolo della serie sarà finalmente annunciato. Non perdetevelo. È come un sogno che si sta avverando".

Qualche giorno fa SEGA aveva smentito che si trattasse di Yakuza: Kiwami 3, quindi ci si domanda che tipo di gioco potrebbe essere. Un nuovo spin-off? Addirittura Yakuza: Like a Dragon 2?

Certo che ultimamente SEGA è al cento di tantissime voci di corridoio e rumor, il più goloso dei quali è la possibilità di essere acquisita da Microsoft. Per tutte le novità l'appuntamento dovrebbe essere quindi per domenica 27 settembre alle 13 (le 20 JST). Seguiremo la diretta anche su Twitch, restate con noi!