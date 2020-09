Xbox Series X: il Giappone è la regione col tasso di crescita più alto per il brand

Phil Spencer ha annunciato durante il suo discorso di apertura del TGS 2020 che il Giappone è diventata la regione nella quale il marchio Xbox Series X sta crescendo più velocemente al mondo. Una crescita mai vista da Microsoft nei 19 anni di permanenza sul mercato. Merito dell'Xbox Game Pass e di diverse iniziative intraprese per mettere il Paese del Sol Levante al centro delle strategie di Microsoft, come l'aver stretto un rapporto ancora più forte con SEGA o il cercare di rafforzare sempre di più i legami con Capcom, Konami e Square Enix.

Anche per questo motivo Xbox ha annunciato ieri che il primo update gratuito di Microsoft Flight Simulator sarà incentrato sul Giappone e le sue meraviglie naturali e non. Oltre che un aggiornamento di Minecraft pensato per celebrare l'architettura e il cibo nipponico.

"Da quando abbiamo lanciato l'Xbox Game Pass per console e PC in Giappone ad aprile, abbiamo visto più giocatori sui servizi Xbox rispetto a qualsiasi altro momento della nostra storia su questo mercato", ha affermato Spencer. "Gli utenti attivi mensili su Xbox Live sono cresciuti dell'82% su base annua. Siamo onorati di vedere i giocatori apprezzare i nostri giochi e i nostri servizi", ha concluso il capo di Xbox.

Dei risultati ottimi, ci mancherebbe, ma proprio per la storica debolezza del marchio Xbox in Giappone non così incredibili. Phil Spencer ha sicuramente ragione, i risultati di Xbox sono i migliori di sempre, ma Microsoft ha ancora una lunga strada davanti per poter sperare di poter avere un peso specifico in questa regione. L'aver tagliato il prezzo di Xbox Series S e il voler (si mormora) acquistare SEGA potrebbero essere le mosse giuste?