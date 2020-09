Microsoft Flight Simulator: il primo update gratuito includerà il Monte Fuji e Tokyo

Durante la conferenza del TGS 2020, Microsoft ha annunciato l'arrivo del primo update gratuito di Microsoft Flight Simulator. Un aggiornamento pensato per attirare tutti gli amanti del Giappone: all'interno del pacchetto, infatti, saranno inclusi il Monte Fuji, Tokyo, il Castello di Himeji e il Santuario di Itsukushima. L'aggiornamento arriverà il 29 settembre 2020.

Questi luoghi iconici, infatti, otterranno un trattamento privilegiato da parte di Asobo Studio. Lo studio francese, infatti, pensa di introdurre questi monumenti all'interno del gioco all'interno attraverso il primo update gratuito, in arrivo tra pochi giorni. In questo modo sarà possibile volare sopra questi luoghi e poterli ammirare nei minimi dettagli con un livello di dettaglio enormemente superiore rispetto a quanto è possibile fare utilizzando le "semplici" mappe di Bing.

Ma non si tratta solo di queste cose. All'interno del nuovo trailer si possono vedere nuovi aeroporti, città e paesaggi incantati. Si tratta, in altre parole, di un update pensato per tutti coloro che amano il paese del sol levante e vorrebbero attraversarne i cieli e scoprire ogni suo segreto. Perlomeno in maniera virtuale.

L'aggiornamento sarà disponibile a partire dal 29 settembre 2020.

