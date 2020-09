Fortnite, individua un camion trasporti Trask

Nella giornata di oggi, giovedì 24 settembre 2020, gli sviluppatori di Epic Games hanno reso disponibili le nuove sfide di Fortnite Stagione 4 della Settimana 5; contestualmente è arrivata anche individua un camion trasporti Trask, nuova sfida di Wolverine. Vi aiuteremo a completarla facilmente, con questa rapida guida.



Individua un camion trasporti Trask non verrà indicata tra le sfide settimanali, ma è una nuova missione già disponibile. Per completarla vi basterà recarvi in un punto specifico della mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 e visitare il luogo in questione, cioè un camion dei trasporti. Si tratta del veicolo che ha tenuto prigioniero fino ad oggi, nella storia di Fortnite, Wolverine.



L'eroe è infatti ora libero, e ha preso posto nella Foresta Frignante, ma non è questo che vi interessa: dovrete semplicemente recarvi sul posto, cioè nell'area con il camion trasporti Trask, che si trova a nord-ovest della mappa di gioco. La posizione non è indicata, dunque dovrete cercarla un po' a caso... oppure seguire il video che vi riportiamo qui di seguito.