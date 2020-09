Xbox Series X e S: un video mostra come funziona l'App Xbox Family Settings

Un nuovo video pubblicato da Microsoft mostra come funzionerà l'App Xbox Family Settings, lo strumento pensato per gestire la propria famiglia, con Xbox Series X e S.

L'app è stata pensata per rendere il gioco sicuro per tutti, dando al capo famiglia la possibilità di gestire facilmente e velocemente tutte le opzioni per salvaguardare i propri figli e condividere il divertimento con gli altri componenti della famiglia in tutta sicurezza.

L'app può essere scaricata su App Store e Google Play e consentirà di fare tutto da telefono. Come per esempio aggiungere famigliari al proprio account per giocare insieme, impostare limiti di tempo di utilizzo dei contenuti o restrizioni di età, oltre che gestire le interazioni possibili con altre persone online.

In questo modo sarà più semplice avere tutto sotto controllo, impartire buone abitudini ai propri figli, controllare la loro attività e le loro comunicazioni, oltre che condividere con loro le vostre partite e i vostri acquisti.

Un buon modo per rendere i videogiochi uno strumento divertente, ma sicuro e consapevole.

Cosa ne pensate? L'avete scaricata?