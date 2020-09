Cyberpunk 2077 ha un paio di (tamarrissime) sneakers ufficiali Adidas

CD Projekt RED e Adidas stanno per annunciare una collaborazione davvero speciale. Secondo il collezionista solebyc, infatti, le due società starebbero per immettere sul mercato un paio di tamarrissime sneakers di Cyberpunk 2077 tutte viola, nere e gialle.

I colori potrebbero far pensare anche ai Los Angels Lakers, ma la paternità in questo caso, sembra fuori dubbio. Non solo c'è un vistoso logo Cyber-punk sul lato delle scarpe, ma c'è anche un inconfondibile codice a barre sul retro della suola con la scritta "neural connection status: active". Il design aggressivo e un po' futuristico, poi, fanno il resto: sembrano essere uscite direttamente da un quartiere alla moda di Night City.

Il materiale lucido col quale sono fatte, poi, dà al tutto quella marcia in più (di tamarria) che ci sta sempre bene. Il modello dovrebbe chiamarsi Adidas x9000l4 Boost e ancora non sappiamo quando sarà messo in commercio. Per il momento fanno già parte dell'eccezionale collezione di solebyjc.

Cosa ne pensate? Vi piacciono?