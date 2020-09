The Medium: l'horror per Xbox Series X e PC mostra qualcosa della sua storia nel nuovo trailer

The Medium torna a mostrarsi in un nuovo trailer, che potete vedere qui sopra, incentrato su alcuni elementi narrativi tratti dalla storia dell'horror da parte di Bloober Team per PC e Xbox Series X.

Presentato come uno dei primi titoli esclusivi per Xbox Series X, previsto solo su next gen (ma probabilmente in arrivo successivamente anche su PS5, trattandosi di esclusiva temporale), The Medium è un interessante survival horror che presenta elementi action ma soprattutto adventure, a quanto pare, visto che quanto mostrato finora sembra molto riflessivo ma non per questo meno inquietante.

Un altro esempio lo abbiamo oggi con il trailer pubblicato in queste ore, che mostra qualcosa sulla storia alla base del gioco: vediamo un nuovo spaccato di storia in cui Marianne, la medium protagonista della storia, si trova a interagire con uno strano ragazzo che evidentemente si trova nell'altro piano dimensionale che la donna può visitare grazie alla sua particolare condizione.

La protagonista si trova infatti costantemente in bilico tra la realtà e una dimensione oscura e inquietante, popolata da strane creature, alcune delle quali fanno la loro apparizione anche in questo video e sembrano minacciare sia il ragazzo che la protagonista.

Proprio questa meccanica della doppia realtà è uno dei maggiori elementi distintivi di The Medium, che gioca su questa alternanza tra dimensioni per far passare la protagonista da una situazione a un'altra in maniera repentina, costruendo il gameplay e gli enigmi anche su questa particolare dinamica.

Il trailer non chiarisce la data di uscita, che rimane fissata per "autunno 2020" ma non è chiaro se si tratterà di un gioco di lancio per Xbox Series X. Per saperne di più, vi rimandiamo all'anteprima di The Medium.