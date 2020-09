Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, raccogli anelli fluttuanti a Castello Corallo

Raccogli anelli fluttuanti a Castello Corallo è una delle nuove sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 4 Capitolo 2. Con questa rapida guida vi daremo una mano, spiegandovi cosa prevede la missione, come completarla facilmente e rapidamente, e tutto il resto che potrebbe servirvi.



Per completare la sfida dovrete recarvi in un luogo specifico della mappa di gioco di Fortnite Stagione 4 Capitolo 2 (il Castello Corallo, tra l'altro oggetto di una recente denuncia) e raccogliere alcuni anelli luminosi di colore azzurro. Nulla di troppo complesso, e tuttavia vi sono alcuni problemi: l'area è abbastanza vasta e gli anelli non facilmente identificabili ad occhio nudo. Alcuni, anzi, sono nascosti piuttosto bene.



Come prima cosa, il Castello Corallo era precedentemente noto come Le Rovine, e si trova a nord della mappa di gioco di Epic Games, oltre il mare nella parte superiore delle Sabbie Sudate. Per quanto riguarda la posizione degli anelli, invece, è opportuno che facciate riferimento al sempre utile canale di HarryNinetyFour, con il video che vi riportiamo qui di seguito. Da ultimo, la modalità migliore in cui completare la sfida è Rissa a Squadre, poiché è presente il respawn.