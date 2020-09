Scarlet Nexus: un trailer musicale presenta la theme song "Dream In Drive" dal TGS 2020

Scarlet Nexus è tornato a mostrarsi in occasione del Tokyo Game Show 2020 con un nuovo trailer, in questo caso tutto incentrato sulla theme song del gioco intitolata "Dream in Drive" da parte del gruppo The Oral Cigarettes.

Gli Oral Cigarettes sono una band giapponese che ha firmato anche la canzone dell'anime Noragami Aragoto e si presenta in questo caso con una canzone caratterizzata da sonorità che richiamano alquanto lo stile dei primi anni 2000, associandosi piuttosto bene alle scene d'azione e alle atmosfere di Scarlet Nexus.

Il gioco in questione è un nuovo action-RPG sviluppato da Bandai Namco Studios per PC, Xbox Series X, Xbox One, PS5 e PS4 che non ha ancora una data di uscita precisa. La storia racconta le gesta di Yuito Sumeragi e degli altri combattenti della Other Suppression Force, che nel lontano futuro rappresentato nel gioco sono l'ultima linea di difesa dell'umanità sulla Terra contro gli Other, mutanti intenzionati a distruggere il mondo.

La particolare ambientazione di Scarlet Nexus include elementi tecnologici e abilità sovrumane: nel futuro in questione, infatti, la Terra viene sconvolta dalla scoperta di un ormone psionico in grado di fornire poteri extra-sensoriali all'umanità. Tuttavia, proprio mentre queste nuove capacità si diffondono e sembrano inaugurare una nuova era per tutto il mondo, la pace viene sconvolta dall'arrivo degli Other.

Resistenti a qualsiasi attacco convenzionale, questi mostri mutanti devono essere combattuti solo utilizzando le abilità speciali sviluppate da alcuni esseri umani, riuniti nell'Other Suppression Force di cui fa parte anche il protagonista.

Il nuovo trailer alterna scene di gameplay e d'intermezzo dal gioco con inquadrature sugli Oral Cigarettes che suonano la canzone principale della colonna sonora, come un vero e proprio video musicale. Scarlet Nexus punta ai 4K e 60 FPS su PS5, Xbox Series X e PC, potete trovare maggiori informazioni nella nostra anteprima dedicata.