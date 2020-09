Fortnite Stagione 4 Capitolo 2, fai un ballo robot Stark

Fai un ballo robot Stark è una delle nuove sfide della Settimana 5 di Fortnite Stagione 4 Capitolo 2. Questa rapida guida è pensata per aiutarvi a completarla in fretta. A cominciare dal nome stesso della sfida, che è stato tradotto in modo erroneo in lingua italiana. Difatti l'inglese "make a Stark robot dance" significa "fai ballare un robot Stark" e non "fai un ballo robot Stark".



Avrete forse già capito, dunque, come completare la sfida: bisogna trovare un robot Stark sulla mappa di gioco di Epic Games, e poi farlo ballare. Sembra che attualmente gli unici robot ad essere contati siano quelli presso le Stark Industries, e non anche quelli presenti presso i Quinjet, ma potete fare un tentativo. Non in modalità Rissa a Squadre, comunque: lì non vi sono NPC di sorta.



Ecco come procedere: trovate delle armi e raggiungete le Stark Industries, poi localizzate il robot Stark più vicino. A questo punto mettetelo KO in combattimento, poi senza eliminarlo del tutto procedete all'hacking (tasto Quadrato su DualShock 4). Il robot sarà ora vostro compagno: eseguite un balletto vicino ad esso, e ballerà a sua volta; avrete così completato la missione e guadagnato 25.000 punti esperienza.



Tutto chiaro? Eccovi un video di HarryNinetyFour, per non farsi mancare davvero nulla: seguitelo passo passo e non incontrerete alcun problema.