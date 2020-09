Nier Replicant Remake ha una data di uscita e un nuovo trailer dal TGS 2020

Nier Replicant Ver.1.22474487139 era uno dei protagonisti più attesi di questo TGS 2020 e si è presentato puntuale all'appuntamento, con un evento di presentazione in streaming ancora in corso dal quale è emersa intanto la data di uscita, fissata per il 23 aprile 2021, oltre a un breve trailer di presentazione.

Nier Replicant Ver.1.22474487139 arriverà dunque su PC, PS4 e Xbox One il 23 aprile 2021 per quanto riguarda Europa e Nord America, soltanto un giorno dopo la data fissata per il Giappone e l'Asia in generale, ovvero il 22 dello stesso mese.

È stata mostrata anche la cover occidentale, ad opera di Kazuma Koda, e quella giapponese da parte di Akihiko Yoshida, ma in entrambi i casi la cover alternativa dovrebbe essere presente come copertina reversibile. Inoltre, è stata mostrata l'edizione speciale White Snow Edition che si presenta decisamente ricca.

Nier Replicant Ver.1.22474487139, in questa particolare forma, si trova dentro una confezione bianca molto voluminosa, che ospita il gioco con una propria cover a parte, la colonna sonora in una lussuosa confezione argentata, una serie di libretti con i testi originali della sceneggiatura e un set di tre spille metalliche di notevole fattura.

Nier Replicant Ver.1.22474487139 è un remake del primo NieR: Replicant, che gli sviluppatori definiscono come "rielaborazione", dunque probabilmente destinato a presentare diverse variazioni rispetto alla versione originale, che a sua volta era già caratterizzata dalla particolarità della duplice versione per il Giappone e per l'occidente. Per saperne di più, vi rimandiamo all'approfondimento su cosa aspettarsi da questa nuova versione per PS4, Xbox One e PC.