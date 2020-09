Nioh 2: Darkness in the Capital, il nuovo DLC ha una data di uscita confermata

Nioh 2 continua la sua espansione, con il nuovo DLC in arrivo intitolato Darkness in the Capital e con data di uscita confermata per il 15 ottobre 2020 su PS4.

L'action RPG con elementi soulslike e ambientazione nipponica feudale di Koei Tecmo si espande dunque con un nuovo pezzo d'avventura tutto incentrato sulla città di Kyoto, luogo dove il palazzo Heian ha sede, essendo all'epoca capitale e centro nevralgico del Giappone.

Il DLC Darkness in the Capital non ha ancora un prezzo preciso ma considerando i precedenti, come Il discepolo di Tengu, è possibile che costi 9,99 dollari e sembra essere un'estensione sostanziosa dei contenuti presenti nell'originale.

In Nioh 2: Darkness in the Capital troveremo dunque nuove storie, nuove quest principali e secondarie da portare a termine, nuovi boss ancora più potenti, un nuovo Yokai, altri Spiriti Guardiani, abilità, Onmyo Magic e Soul Core. Come da tradizione, ci saranno anche nuove armi e armature da trovare all'interno del nuovo frammento di storia aggiuntivo.

Nioh 2 aveva già raggiunto più di un milione di copie lo scorso maggio ma nel frattempo dovrebbe essere cresciuto ulteriormente sul mercato, e fa peraltro parte dei nuovi sconti A tutto Giappone attualmente in corso su PlayStation Store, dunque potrebbe essere il momento giusto per recuperarlo, nel caso in cui non l'abbiate acquistato in precedenza.