Yakuza Kiwami 3 non sarà presentato al TGS 2020

Secondo il producer della serie Masayoshi Yokoyama, Yakuza Kiwami 3, ovvero il terzo remake della celebre serie di SEGA, non sarà presente al TGS 2020. Il fraintendimento era nato all'indomani della scoperta di una frase sul sito ufficiale del gioco che sosteneva che un "evento a tema Ruy Ga Gotoku Kiwami 3″ sarebbe arrivato ad ottobre in Ryu Ga Gotoku Online, la versione online del gioco di SEGA.

Per questo motivo in molti hanno pensato che il publisher giapponese fosse in procinto di annunciare il gioco durante il Tokyo Games Show 2020, il più grande evento prima di quella data. Sfortunatamente, però, è stato proprio il Producer di Yakuza Masayoshi Yokoyama a smorzare gli entusiasmi. Attraverso Twitter ha, infatti, detto che al TGS non sarà svelato nulla di Yakuza Kiwami 3.

Secondo lui, infatti, c'è stato un errore di traduzione e prima di poter vedere un Yakuza Kiwami 3 ci sarà molto da aspettare, dato che Yakuza 3 è ancora disponibile per PlayStation 4.

Il prossimo appuntamento con la serie, quindi, resta Yakuza: Like a Dragon, qui potete trovare l'anteprima della versione in italiano.

Vi sarebbe piaciuto avere già un remake del gioco?