Nvidia starebbe per acquisire ARM da SoftBank per oltre 40 miliardi di dollari

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal Wall Street Journal, il colosso della tecnologia Nvidia starebbe per ufficializzare l'acquisizione del produttore di chip britannico ARM Holdings. La cifra richiesta della giapponese SoftBank per la vendita dovrebbe superare i 40 miliardi di dollari.

Secondo il celebre giornale statunitense l'affare sarebbe concluso e sarà ufficializzato nelle prossime ore. SoftBank acquisì il fornitore di chip di Apple, Qualcomm e Samsung nel 2016 per 21 miliardi di dollari. L'accordo con Nvidia era gli nell'aria da un paio di mesi, dato che la multinazionale americana è sempre stata l'azienda più credibile a trattare per l'acquisto. Tanto che ora l'affare sarebbe ora in via di conclusione.

ARM è una società chiave nel mercato dei chip internazionali, sia per quanto riguarda il settore mobile che quello dei computer portatili. Presto, infatti, Apple equipaggerà i suoi Mac con processori sviluppati e prodotti da ARM, abbandonando in questo modo Intel dopo anni di collaborazione esclusiva.

Una volta concluso l'affare sarà interessante capire quali prospettive si apriranno per Nvidia. ARM continuerà ad operare come al solito o il colosso delle GPU ha altre idee in mente? Le due aziende già collaborano per i processori utilizzati nella robotica, in Nintendo Switch e nel mondo automotive, ma presto questa collaborazione potrà persino espandersi, magari nel mondo dei datacenter o per offrire APU integrate, come quello che AMD offre grazie all'acquisizione di Ati.

