Risk of Rain 2 un trailer annuncia l'arrivo su Google Stadia

Durante la versione digitale del PAX West Gearbox ha pubblicato un nuovo trailer nel quale ha annunciato che la versione 1.0 di Risk of Rain 2 arriverà su Google Stadia presto. Il gioco, disponibile inizialmente solo per Steam, è disponibile anche per Xbox One, PS4 e Nintendo Switch.

A chi non conoscesse l'opera di Gearbox consigliamo di leggere la nostra recensione di Risk of Rain 2. Il gioco ha venduto oltre 3 milioni di copie su Steam, raccogliendo recensioni entusiastiche da parte dei suoi utenti.

Presto anche i giocatori di Google Stadia potranno giocare a questo 3D roguelike nel quale vi sarà chiesto di sopravvivere in un pianeta alieno ostile e popolato con creature poco amichevoli che faranno di tutto per farvi arrivare velocemente al game over.

Cosa ve ne sembra del gioco? Può essere un'interessante aggiunta al catalogo del servizio in streaming di Google?