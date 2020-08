Risk of Rain 2 ha già raccolto più di 3 milioni di giocatori

Rick of Rain 2, di cui è stata appena lanciata la versione 1.0, ha già raccolto più di 3 milioni di giocatori. Si tratta di un risultato sorprendente per questo sparatutto roguelike indipendente, che è andato ben oltre le più rosee aspettative dei suoi autori.

Risk of Rain 2 è uno di quei rari casi in cui il salto dal 2D al 3D è riuscito alla perfezione. L'esperienza di gioco è molto diversa rispetto a quella del primo episodio, ma il gameplay leggero e l'ottima modalità cooperativa hanno convinto i giocatori che continuano ad affollare i server con immutata gioia.

L'annuncio dei 3 milioni di giocatori è stato fatto attraverso l'account Twitter ufficiale del gioco. C'è da notare che il dato fa riferimento alla sola versione Steam. Attualmente Risk of Rain 2 è disponibile anche per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Purtroppo non ci sono ancora dati specifici su queste versioni.

We are very excited to announce that Risk of Rain 2 now has more than 3 million players on Steam!

Thank you to everyone that supported us through Early Access and for helping us achieve this milestone as we launched into 1.0 this week! ♥ pic.twitter.com/iNAFp6w1Gt