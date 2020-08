Xbox: presto gli utenti potranno collegarsi su più apparecchi contemporaneamente

Presto gli utenti Xbox potranno collegarsi a più apparecchi contemporaneamente con il loro account Xbox Live. Finora era possibile farlo solo su di un'apparecchio alla volta, ma questa limitazione potrebbe presto venire meno.

Ciò non significa che si potrà lanciare lo stesso gioco su due apparecchi differenti, ma solo che non bisognerà ad esempio fare il log out dalla console per giocare con Project xCloud su smartphone. In questo modo sarà possibile continuare a utilizzare applicazioni di streaming come Netflix, YouTube, Disney+ sullo stesso account, usando contemporaneamente Project xCloud per giocare.

Alcuni troveranno l'utilità di questa nuova funzione relativa, ma immaginiamo che coloro che abitano in case dove la lotta per il televisore è frequente capiranno l'importanza di poter continuare a sfruttare alcuni servizi a prescindere da dove si sia scelto di giocare.

La novità è in fase di test e secondo alcuni potrebbe essere disponibile già dal 13 settembre, quando sarà lanciato ufficialmente Project xCloud. Probabilmente presto Microsoft condividerà dei nuovi dettagli sul suo servizio. Intanto non ci resta che rimanere in attesa per vedere come si evolverà la situazione. Del resto ormai è chiaro che per Microsoft servizi come Xbox Game Pass e Project xCloud sono importanti come le console stesse.