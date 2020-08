Ghost of Tsushima: Legends è un DLC gratuito che aggiunge il multiplayer cooperativo al gioco

Sucker Punch e Sony hanno annunciato con un video Ghost of Tsushima: Legends, un DLC gratuito che aggiunge una modalità multiplayer cooperativa al titolo di Sucker Punch, la cui uscita è prevista per questo autunno.

Stando alla descrizione ufficiale, Ghost of Tsushima: Legends è ispirato alle leggende e alla mitologia giapponese. I giocatori potranno selezionare una tra le quattro classi di personaggi disponibili: Samurai, Cacciatore, Ronin e Assassino; e giocare con gli amici online in una serie di missioni per due - quattro giocatori, in cui dovranno sopravvivere a delle ondate di nemici di forza crescente. Sarà quindi una modalità autonoma e completamente staccata dalla campagna principale single player, che ne risulterà intoccata.

Come specificato, per scaricare e giocare alla modalità Legends non basterà avere Ghost of Tsushima, ma bisognerà disporre di un abbonamento PS Plus attivo.

Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Ghost of Tsushima, l'ultima grande esclusiva di PS4.