Amazon Prime, sei mesi gratis in omaggio con Vodafone Happy Black Summer Edition 2020

Volete rinnovare il vostro abbonamento ad Amazon Prime, ma l'idea di pagare i 36 euro annui non vi alletta particolarmente? Se siete clienti Vodafone Italia, forse abbiamo una notizia per voi: con Vodafone Happy Black Summer Edition 2020, l'operatore in questione regalerà sei mesi di Amazon Prime gratis.

L'iniziativa comincia oggi, mercoledì 1 luglio 2020: il programma di fidelizzazione Happy Black di Vodafone entra nella sua fase estiva, la Summer Edition. Potrete provare gratuitamente Vodafone Happy Black per un mese, oppure pagare il consueto costo di abbonamento, pari a 1,99 euro al mese.

Di volta in volta Vodafone Happy Black Summer Edition 2020 avviserà l'utenza delle sue nuove partnership, ivi compresa quella oggetto di questo articolo con Amazon. Questa è la seconda occasione imperdibile per usufruire di tutti i servizi di Amazon Prime: vi abbiamo già parlato dell'iniziativa legata ad Amazon Prime Student, infatti.

Dal 1 luglio 2020 al prossimo 31 luglio 2020 sarà possibile richiedere l'attivazione di sei mesi gratis di Amazon Prime (normalmente l'abbonamento costerebbe 3,99 euro al mese). Chiaramente dovrete avere una sottoscrizione attiva a Vodafone Happy Black Summer Edition 2020 (anche se si tratta della prova gratuita).

Nello stesso periodo, per scrupolo di completezza, avrete anche diritto ad uno scontro del 10% su Booking.com. Potrete effettuare le richieste e gestire in ogni momento i vostri abbonamenti dalla sezione Happy Black dell'App MyVodafone.