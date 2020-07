Amazon Prime Student, come ottenere 10 euro di sconto per i nuovi iscritti

Amazon, il colosso dell'e-commerce, propone di tanto in tanto iniziative molto interessanti ad alcune categorie di clienti. Gli studenti universitari, per esempio, possono iscriversi al servizio di abbonamento Amazon Prime Student, ora con nuovi vantaggi: ottenendo cioè 10 euro di sconto.

Come ottenere i 10 euro di sconto? Normalmente Amazon Prime Student funziona in modo molto simile al normale servizio in abbonamento Amazon Prime: prevede un periodo di prova di 90 giorni (molto elevato) e poi offre gli stessi vantaggi, ma ad un prezzo ridotto di 18 euro annui (contro i 36 euro di Amazon Prime). Ma la nuova promozione di Amazon Prime Student punta ancora più in alto, e ha deciso di regalare 10 euro di buono sconto a tutti i nuovi iscritti: sarà sufficiente rientrare in questa categoria e poi utilizzare il codice STUDENT10 durante la conferma dei propri acquisti.

Una volta iscritti per la prima volta ad Amazon Prime Student, si otterrà automaticamente la possibilità di riscattare il codice in questione, che è uguale per tutti gli utenti. Qui di seguito vi riportiamo la procedura per usare il codice sconto:

Iscriversi per la prima volta ad Amazon Prime Student, presso questa pagina

Selezionare gli articoli desiderati e aggiungerli al carrello

Durante la fase di pagamento, inserire il codice STUDENT10 per applicare lo sconto

Ricevere i prodotti