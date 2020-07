Steam Saldi Estivi 2020: i migliori 10 giochi sotto i 10 euro

Sono partiti gli Steam Summer Sale 2020, i saldi estivi della piattaforma Valve con tanti giochi PC in sconto: ecco i migliori in offerta a meno di 10€ secondo noi.

Come sempre, con l'arrivo dell'estate arrivano anche i saldi estivi di Steam. Centinaia di giochi in sconto fino alle 19 del 9 luglio, con tagli sul prezzo di listino che possono arrivare, e talvolta superare, il 75%. Ma non solo: spendendo più di 30 euro si otterranno ulteriori 5 euro di sconto da applicare al momento del pagamento. Elencare tutte le offerte è ovviamente impossibile, ma oggi proverò a suggerirvi qualche gioco a prezzo stracciato che ho già messo nel carrello: ecco quindi i 10 giochi sotto i 10 euro che dovreste comprare assolutamente con gli Steam Summer Sale 2020. Secondo me ovviamente.

Resident Evil 7 biohazard Partiamo con un'offerta da paura, in tutti i sensi. Resident Evil 7 biohazard torna infatti al minimo su Steam, con uno sconto del 67% che fa precipitare il prezzo da 30 euro a 9,90. Un capitolo che ha riportato in auge la serie horror di Capcom, riuscendo a creare un'atmosfera di vero terrore all'interno di un'esperienza appagante sotto ogni punto di vista.

The Evil Within 2 Gli amanti del genere, poi, non vorranno lasciarsi scappare The Evil Within 2. Un titolo violento ma capace di giocare con psicologia, dove si respira un senso di inquietudine costante, minacciati dalle figure incombenti di creature mostruose che si agitano nell'ombra. Non a caso si tratta della più recente opera di Shinji Mikami, uno dei padri proprio della serie Resident Evil. Con lo sconto del 70% passa da 30 a 9 euro.

Wolfenstein II: The New Colossus Rimaniamo in casa Bethesda, ma cambiamo completamente atmosfera con Wolfenstein II: The New Colossus. In questo universo distopico dove la Germania ha vinto la seconda guerra mondiale, BJ Blazkowicz è determinato a riportare la libertà con tutti i mezzi e, possibilmente, facendo fuori più nazisti possibili. Uno sparatutto vecchia scuola frenetico, coinvolgente e impegnativo, che però non rinuncia a una narrazione di alta qualità. Anche questo passa da 30 a 9 euro per tutto il periodo dei saldi.

Hollow Knight Hollow Knight è uno dei migliori metrodvania degli ultimi anni. Level design sopraffino, boss ispirato e un comparto artistico eccellenti ne fanno un titolo divertente e imprescindibile, che dovreste davvero vergognarvi di non avere già in libreria. Grazie ai saldi potete ancora comunque rimediare, pagandolo pure metà del prezzo di listino: 7 euro e mezzo invece di 15.

Hellblade: Senua's Sacrifice Attenti perché ora entriamo nel campo delle esperienze uniche nel proprio genere. Hellblade: Senua's Sacrifice è infatti una sorta di action narrativo che fa di tutto per spiazzare il giocatore: un titolo dove i combattimenti e la progressione sono al servizio di una narrativa forte, sceneggiata magistralmente e in grado di toccare tematiche raramente trattate altrove, figurarsi in un videogioco. È difficile da raccontare a parole in poche righe, ma fidatevi: vale la pena, soprattuto ora che costa 9 euro invece di 30. A meno che non possiate già giocarlo su Game Pass, in quel caso scaricatelo da lì.

Yakuza 0 Una scintillante Tokyo anni '80, scazzottate a ogni angolo e mafia giapponese. Sono questi gli ingredienti esplosivi di Yakuza 0, l'episodio prequel delle avventure di Kazuma Kiryu che ci riporta là dove tutto era cominciato. La serie di Toshihiro Nagoshi è probabilmente quella che meglio ha incarnato lo spirito di Shenmue e in questo capitolo riesce ad esprimersi al meglio sotto tutto i punti di visti, su tutti il combattimento, le attività secondarie e il comparto tecnico. A 5 euro invece di 20 dovreste comprarlo. Oppure tagliatevi il mignolo e non fatevi più vedere da queste parti.

Sonic Mania Il porcospino blu di Sega è di recente tornato a sfrecciare sui nostri schermi con un film niente male, ma anche sul fronte videogiochi qualcosa si è mosso negli ultimi anni. Basta pensare all'ottimo Sonic Mania, una reintrepretazione in chiave moderna dei classici livelli 2D di una delle serie platform più amata di sempre. Con uno sconto del 66% è ora disponibile a 6 euro 80 invece di 20. Ma se siete fan di Sonic sarebbe davvero un crimine lasciarsi scappare Sonic Generations, l'episodio uscito nel 2011 per celebrare i 20 anni della serie che Steam propone ora a un solo euro. Insomma, mai come questa estate gotta go fast.

Gris Sempre a 6 euro e 80, con uno sconto del 60% troviamo Gris. Un platform semplice, che vive d'altro rispetto a quelli che sono i canoni del genere, per affrontare un'avventura dotata di una consapevolezza estetica della direzione artistica completamente funzionale al gameplay stesso. Di suo è un immenso acquerello che ci invita in continuazione a entrare nella sofferenza della protagonista e che risulta in un'esperienza totalizzante e appagante.

Prey Cambiamo completamente genere con Prey. Un reboot che ha confermato Arkane Studios nell'olimpo dei team più talentuosi in circolazione, anche se le vendite di rado lo premia come meriterebbe. Il viaggio attraverso le varie aree di Talos I è destinato a entrare nella mente del giocatore per restarci ben ancorato, grazie a delle dinamiche di gioco che si incastrano perfettamente tra di loro. Al netto di qualche difetto, è un gioco che merita attenzione e che a 9 euro invece di 30 andrebbe assolutamente provato.

Bayonetta Concludiamo con un'altra doppietta di lusso, che accosta due dei miglior action game della passata generazione, targati ovviamente Platinum Games. Da una parte abbiamo infatti Bayonetta, la strega di Umbra con cui Hideki Kamiya ha continuato a espandere le possibilità dei cosiddetti stilish action dopo Devil May Cry. Dall'altra Vanquish, l'ultima opera di Shinji Mikami in Platinum prima di creare Tango Gameworks e dare vita a The Evil Within. Con uno sconto del 78% si possono acquistare a soli 9 euro.