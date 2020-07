TechTonik: oggi si parla di tutti i rumor sulla serie 3000 di Nvidia, come sempre alle 15:00

Per tutti quelli che speravano nella cancellazione di TechTonik, la nostra rubrica live dedicata al mondo della tecnologia, oggi sarà una bruttissima giornata, perché Pierpaolo Greco torna live alle 15:00 su Twitch con una nuova puntata in cui parlerà della serie 3000 di Nvidia e di tutti i rumor che la riguardano! Eccitati?

La serie 3000 di Nvidia non è praticamente più un mistero per nessuno. Manca solo l'annuncio ufficiale a confermarla, annuncio che dovrebbe arrivare a breve per preparare il lancio delle nuove schede video per questo autunno. Sostanzialmente sono emerse le caratteristiche delle top di gamma della serie, con dei numeri davvero impressionanti. Speriamo che il prezzo non lo sia altrettanto. Purtroppo, conoscendo il vizietto di Nvidia, non c'è da stare troppo tranquilli.

Ovviamente ci sarà anche tanto spazio per tutte le vostre domande e considerazioni. Come da tradizione, coloro che si prenotano nei commenti di questa notizia hanno maggiori probabilità di venire letti da Pierpaolo in diretta: approfittatene per condividere il vostro pensiero o fare le vostre domande!

Potete seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android. Ci vediamo dopo!