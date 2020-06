Nvidia RTX 3080 Ti potrebbe avere una potenza di 23 teraFLOPS, la next-gen è già vecchia?

Stando a un immagine con le sue presunte caratteristiche, la Nvidia RTX 3080 potrà raggiungere la mostruosa potenza di 23 teraFLOPS. Se fosse vero, i 10.28 teraFLOPS di PS5 e i 12 teraFLOPS di Xbox Series X, cioè la potenza massima dichiarata delle due console di nuove generazione, sarebbero praticamente roba vecchia, metaforicamente parlando.

Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere la notizia per quello che è, ossia un rumor non confermato. Quindi per sapere quanto saranno effettivamente potenti i nuovi chip grafici di Nvidia bisogna aspettare che sia il produttore hardware stesso a dichiararlo.

Certo, le varie indiscrezioni che si sono succedute in questi ultimi giorni hanno delineato un quadro molto chiaro: le nuove RTX saranno il top sul mercato. Giusto oggi si è parlato di come una 3080 potrebbe superare del 22% una costosissima TITAN RTX.

L'unica certezza per ora è che ci sono tre varianti in lavorazione, chiamate in codice SKU 10, 20 e 30. SKU 10 è la GPU GA102-200, SKU 20 è la GPU GA102-300 e SKU30 è la GPU GA102-400. Sinceramente non sappiamo quanto costeranno le nuove schede di Nvidia. Immaginiamo non poco visti i prezzi esosissimi delle precedenti. La potenza è importante, ma se costeranno di nuovo più di 1.000€ non saranno certo alla portata di tutti.