Xbox Series X: l'SSD interno ha 802 GB di spazio utilizzabile

L'SSD interno di Xbox Series X offre 802 GB di spazio utilizzabile, pur essendo grande 1TB. A rilevarlo sono state le prove su strada della stampa fatte da chi ha ricevuto la console in anteprima in USA.

Stando a quanto riportato da diverse testate, tra le quali Windows Central e IGN, 198 GB di spazio rimangono riservati alle varie funzioni del sistema della console. Se vi sembra una quantità ingente, considerate che più o meno lo stesso avviene già con Xbox One X.

A cosa servono tutti questi GB liberi? Una piccola parte sicuramente per il sistema operativo, mentre il resto per il file system e per funzioni come il Quick Resume, che sono ottime ma anche esose dal punto di vista delle richieste.

Per confronto, l'SSD di PS5 è grande 825GB, ma si parla di 650GB utilizzabili per gli stessi identici motivi (naturalmente le funzioni sono diverse). Purtroppo tutte quelle cose splendide che fanno le console oggidì, giochi a parte, richiedono spazio.

Comunque sia i caricamenti di Xbox Series X saranno molto rapidi e i giochi in retrocompatibilità saranno tutti migliorati in automatico.