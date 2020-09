Xbox Series X: sistema super ottimizzato, veloce e silenziosissimo

Il sistema di Xbox Series X è super ottimizzato, veloce e silenziosissimo. A dirlo non è un PR di Microsoft ma i molti giornalisti USA che hanno ricevuto la console in anticipo. In particolare abbiamo riportato il commento su Twitter di Geoff Keighley che in poche righe riassume quelli che appaiono sempre più come dei punti di forza importanti per la nuova console di Microsoft.

Sostanzialmente l'interfaccia utente risponde senza indecisioni agli input, tutto funziona come deve ed è organizzato alla perfezione, mentre la console in sé non emette rumori fastidiosi ed è facile da configurare. Quindi, chi temeva rumori molesti tiri pure un sospiro di sollievo.

La sostanza è che dal punto di vista costruttivo e del software di sistema Xbox Series X è stata quindi promossa a pieni voti, senza dimenticare dei caricamenti più rapidi in retrocompatibilità, dei giochi migliorati anche in assenza di ottimizzazioni specifiche e della funzione Quick Resume, secondo alcuni addirittura rivoluzionaria.