Xbox Series X migliora le prestazioni di tutti i giochi in retrocompatibilità

Xbox Series X migliora effettivamente le prestazioni di tutti i giochi in retrocompatibilità. Microsoft lo aveva promesso in fase di campagna promozionale, ma le prove su strada che stanno emergendo online in questi minuti hanno confermato che non si trattava di parole vuote, ma di solide realtà, per dirla come un noto spot televisivo.

Pur in assenza di patch di ottimizzazione, Xbox Series X migliora le prestazioni di tutti i giochi di Xbox One in retrocompatibilità, almeno delle prime centinaia fornite da Microsoft ai recensori. Tom Warren di The Verge fa l'esempio di come Destiny 2 sia generalmente più fluido sulla nuova console, anche nei momenti più concitati, senza scattare mai. Dei tempi di caricamento velocizzati abbiamo già parlato, ma sarete felici di sapere che non sono solo quelli iniziali ad aver ricevuto un boost, ma anche i caricamenti intermedi. Miglioramenti simili sono stati registrati anche in molti altri giochi, come Warframe e Sea of Thieves.

Da notare anche che giocando a un titolo su Xbox Series X in multiplayer, non si viene divisi dai giocatori di Xbox, che affollano invece gli stessi server. C'è insomma una continuità totale tra i vari sistemi da gioco. Naturalmente di test ne andranno fatti ulteriori, perché da provare c'è davvero tantissimo. Comunque è giusto riportare quanto le prime impressioni siano positive.