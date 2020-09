Age of Empires 3: Definitive Edition, il provato

Dopo aver provato Age of Empires III: Definitive Edition per qualche ora possiamo affermare con una certa sicurezza che l'esperienza è rimasta più o meno quella che vivemmo nel 2005, soltanto raccolta in un unico pacchetto e con la grafica migliorata. Non è sicuramente questo il momento per dare un giudizio definitivo al gioco, ma se siete dei cultori della serie avrete già capito dove vogliamo andare a parare. Va però detto che, essendo l'unico Age of Empires in 3D tra quelli classici, è anche quello la cui rimasterizzazione grafica appare più efficace, grazie ai nuovi effetti, alla possibilità di giocare in 4K e alle maggiori risorse a disposizione di Tantalus, il team che si è occupato dell'opera di restauro. Inoltre l'offerta è davvero interessante dal punto di vista della quantità di contenuti, che non esitiamo a definire come davvero imponente, tanto che potrebbe farvi gola anche se all'epoca non foste proprio entusiasti del gioco.

Age of Empires 3 fu il capitolo più debole della trilogia creata da Ensemble Studios, nonché quello che portò al congelamento della serie. Non era un brutto gioco, ma, grafica a parte, a livello di meccaniche era un passo indietro rispetto ai predecessori, un po' perché troppo preso dal tentare di attrarre e compiacere un pubblico più vasto di quello che seguiva e apprezzava gli strategici in tempo reale, e un po' perché più interessato al multiplayer che al single player, con annessa necessità di tagliare via il più possibile tutte le complicazioni in modo da rendere le partite più snelle.

Si comincia dalla modalità Storia, ossia la classica campagna single player divisa in missioni di difficoltà progressiva, legata da una storia unica. In realtà le campagne sono tre, visto che sono comprese anche quelle delle espansioni originali (The War Chiefs e The Asian Dynasties). Chi volesse farsi una partita veloce può invece selezionare la modalità Schermaglia, che consente di combattere su mappe casuali, delle quali si possono decidere praticamente tutti i parametri, o su mappe già pronte. Queste ultime sono una cinquantina e più, quindi c'è da giocare parecchio. Se non siete soddisfatti ci sono anche due nuove modalità: Battaglie Storiche , che come il nome suggerisce consente di prendere parte alla ricostruzione di alcune famose battaglie realmente accadute, e Arte della Guerra, ossia una serie di sfide difficili, ma rapide (rispetto agli standard delle partite degli Age of Empires), ottime per mettersi alla prova e apprendere anche i più reconditi segreti del sistema di gioco. Presente anche la Città Madre, ossia il nostro centro di comando da cui ottenere spedizioni, unità e nuove tecnologie con l'aumentare dell'esperienza. Naturalmente c'è anche la modalità multiplayer, che però abbiamo faticato un po' a provare per problemi di connessione (ne riparleremo in fase di recensione ).

Gameplay

A livello di gameplay Age of Empires III: Definitive Edition rimane il gioco che era. Come già detto lo possiamo definire una versione semplificata di Age of Empires I e II. Il taglio più drastico è stato quello delle risorse, qui solo tre (cibo, legna e soldi). Anche la loro raccolta è stata velocizzata e ora è più diretta, visto che gli abitanti non sono più costretti a recarsi nei centri di raccolta. La parte più squisitamente gestionale risulta quindi più leggera e meno profonda rispetto al passato, perché vengono meno tutta una serie di problemi con cui prima era necessario fare i conti e che adesso sostanzialmente non sussistono, tra i quali il diverso modo di concepire le difese dei nostri territori, ora meno dispersive. I nuovi edifici non compensano adeguatamente queste mancanze. Dal punto di vista delle dinamiche di gioco comunque, siamo in linea con i canoni della serie: di base dobbiamo far crescere la nostra civiltà il più velocemente possibile mentre svolgiamo gli obiettivi che ci sono stati assegnati o cerchiamo i punti d'interesse sulla mappa.

Quando si dispone di un grosso esercito, si può partire alla volta delle basi degli avversari, sicuri (o quasi) di avere la meglio. Le criticità sottolineate nella descrizione non ingannino, perché come già detto Age of Empires III non era e non è un brutto gioco. Soltanto capirete bene che certi tagli non fanno mai piacere, soprattutto ai giocatori veterani.