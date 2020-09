PlayStation Store, offerte del 28 settembre 2020

L'elenco dei titoli è dunque piuttosto ampio e include affari assolutamente da non perdere, come ad esempio Resident Evil 3 a 29,99 euro, Persona 5 a 13,99 euro, Yakuza 6: The Song of Life a 14,99 euro (ma quasi l'intera serie SEGA rientra nella promo), The Outer Worlds a 29,99 euro e altri ancora. I Doppi Sconti terminano il 1 ottobre, mentre A Tutto Giappone andrà avanti fino all'8 ottobre.

Le offerte su PlayStation Store si moltiplicano, tanto che in questi giorni è possibile approfittare di due diverse promozioni: da una parte i tradizionali Doppi Sconti , che consentono di ottenere prezzi davvero speciali per gli utenti abbonati a PlayStation Plus; dall'altra l'iniziativa A Tutto Giappone , con un'ampia selezione di giochi giapponesi scontati.

La storia è quella di Jill Valentine , ultimo agente STARS in attività a Raccoon City quando scoppia l'invasione di zombie. Come se l'orda di morti viventi non bastasse, la ragazza deve anche guardarsi le spalle dal potentissimo Nemesis , una creatura enorme e inarrestabile che le dà la caccia. Nei panni di Jill, dovremo cercare di sopravvivere sfruttando al meglio le risorse disponibili e la schivata, una manovra che consente di tirarsi fuori dai guai se eseguita con la giusta precisione.

Prezzo più basso di sempre per Resident Evil 3 ( 29,99 euro anziché 59,99), che a questa somma diventa un acquisto molto interessante. Sebbene infatti la qualità del remake Capcom sia davvero convincente, con un rifacimento da zero di tutti gli asset grafici e diverse migliorie sul fronte anche del gameplay, in termini di struttura parliamo di un titolo che si completa un po' troppo in fretta.

Quale che sia la vostra scelta, la qualità del titolo Atlus è fuori discussione: un RPG stiloso e coinvolgente in cui seguiamo le gesta di un gruppo di studenti dotati di abilità speciali, che nottetempo indossano la maschera dei Phantom Thieves ed entrano in una dimensione parallela in cui possono combattere le ombre che si annidano nell'animo umano, spingendo le persone a redimersi.

Ancora non avete acquistato Persona 5 ? Be', la promozione A Tutto Giappone vi fornisce due diverse opzioni: l'edizione originale del gioco per soli 13,99 euro anziché 59,99 oppure la recente versione Royal a 44,99 euro anziché 59,99. Quali sono le differenze? Persona 5 Royal include nuovi personaggi e nuove missioni, ma soprattutto vanta una localizzazione in italiano dei testi a schermo: una feature che per alcuni utenti è fondamentale.

Come scritto in apertura, quasi tutti gli episodi di Yakuza rientrano nella promozione A Tutto Giappone, con l'unica esclusione di Yakuza Kiwami . È dunque possibile acquistare lo splendido Yakuza 0 , con la sua ambientazione anni '80 fra Tokyo e Osaka, per soli 12,99 euro anziché 19,99; per poi riprendere le avventure di Kazuma Kiryu con Yakuza Kiwami 2 a 14,99 euro anziché 19,99.

Sulla bontà del prodotto non ci sono dubbi: il team di sviluppo ha fatto quello che gli riesce meglio, confezionando un'avventura sci-fi di ampio respiro, piena di umorismo e sfaccettature, che ci mette al comando dell'unico superstite di un viaggio spaziale che si ritrova a difendere gli abitanti di una colonia sperduta dalle mire di una spietata corporazione che vuole spazzarla via.

Torniamo ai Doppi Sconti per il nuovo titolo di Obsidian Entertainment , The Outer Worlds , che è possibile portarsi a casa per 29,99 euro anziché 59,99. Il gioco è già sceso a questo prezzo in passato, ma mai più di così: se aspettavate uno sconto per acquistarlo, è il caso di approfittare di questa ennesima occasione per farlo vostro.

La Collezione Completa di Dishonored è uno di quei pacchetti impossibili da rifiutare, vista la bellezza del franchise targato Arkane Studios, ed è in offerta a 39,99 euro anziché 79,99: parliamo di qualcosa come 13 euro per ognuno degli episodi inclusi, che tuttavia comprendono anche tutti i DLC per un'esperienza non solo affascinante e coinvolgente ma anche parecchio corposa.

Lo splendido A Plague Tale: Innocence viene via con i Doppi Sconti a soli 15,99 euro anziché 49,99: non è il prezzo più basso di sempre su PlayStation Store per l'avventura di Asobo Studio ambientata nell'Europa medievale, ma poco ci manca. E, a proposito di medioevo, rientra nella promozione anche Kingdom Come: Deliverance con la ricca Royal Edition a 17,59 euro anziché 39,99.

Un discorso del tutto simile può essere fatto per Metro Exodus , l'ultimo capitolo della saga sparatutto di 4A Games, che a 15,99 euro anziché 39,99 rappresenta un affare imperdibile. Amate invece gli zombie e le meccaniche cooperative in stile Left 4 Dead ? Allora c'è World War Z a 10,19 euro anziché 29,99: giocato insieme a tre amici è la non-morte sua.

Rapida carrellata per le altre offerte degne di nota con i Doppi Sconti. C'è l'ormai classico Red Dead Redemption 2 a 29,39 euro anziché 69,99: raramente si è scesi a cifre più basse di questa, e il capolavoro di Rockstar Games non ha bisogno di presentazioni, dunque procedete all'acquisto senza pensarci più di tanto.

A Tutto Giappone, le altre offerte

Carrellata veloce, infine, per i titoli giapponesi della promo A Tutto Giappone, cominciando di slancio con Nioh 2 a 39,89 euro anziché 69,99: non una cifra inedita per il soulslike di Team Ninja, ma in ogni caso il prezzo più basso che si sia mai visto. A buon mercato anche Resident Evil 2 (19,99 euro anziché 39,99), NieR: Automata Game of the YoRHa Edition (19,99 euro anziché 39,99) e Final Fantasy XV Royal Edition (17,49 euro anziché 34,99).

Cos'altro abbiamo? Kingdom Hearts III viene via a 20,99 euro anziché 69,99, prezzo più basso di sempre per il titolo Square Enix, mentre per l'action RPG Tales of Berseria bastano appena 3,99 euro anziché 19,99: una somma talmente bassa che dovreste comprarlo per principio e magari innamorarvi della serie Tales.