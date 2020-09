Xbox Series X: il Quick Resume è rivoluzionario, per chi l'ha provato

Una delle caratteristiche più apprezzate da chi ha avuto modo di provare in anteprima Xbox Series X, è il Quick Resume, reso possibile dal veloce SSD interno e definito come rivoluzionario, ad esempio da Geoff Keighley. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il Quick Resume permette di saltare da un gioco all'altro nel giro di pochi istanti, continuando da dove si era lasciata la partita in corso.

Questa funzione era in realtà già presente su Xbox One X, ma lì funzionava in modo differente e aveva senso solo con i giochi che la supportavano nativamente. Su Xbox Series X, invece, il Quick Resume è utilizzabile in automatico con tutti i giochi (o quasi). Ad esempio Tom Warren di The Verge è saltato in cinque giochi diversi in meno di un minuto, tutti in retrocompatibilità.

Da notare che alcuni giochi, soprattutto quelli online, non supportano questa caratteristica, come Sea of Thieves. È normale, trattandosi di titoli multiplayer le cui partite non possono certo essere lasciate in sospeso.

Comunque sia Xbox Series X offre anche tempi di caricamento ridotti e giochi migliorati, quindi anche lì dove non sia possibile usare il Quick Resume, c'è sempre da consolarsi.