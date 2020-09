Xbox Series X fatta di carta nel salotto di casa!

Il cambio generazionale si avvicina: a novembre Xbox Series X e Xbox Series S arriveranno nelle case di tutti i giocatori... certo, se siete tra coloro che hanno prontamente effettuato il pre-ordine nei giorni scorsi. Che abbiate scelto Xbox o PlayStation (o perché no, entrambe) riuscire ad accaparrarsene una è stato davvero complesso: negozi che hanno dovuto mettere in vendita le proprie copie uno stock alla volta, e-commerce sovraccarichi, pre-order venduti con rincari folli su E-Bay, insomma, un delirio. A più di un mese dal lancio però, siamo riusciti a mettere le mani sulla nuova generazione di Xbox, riuscendo finalmente a toccare con mano Series X e Series S e farci innanzitutto un'idea delle loro dimensioni.

Il monolite nero di Microsoft e la sua versione più snella, in dimensioni e prestazioni, non deludono da un punto di vista di design e sia Serie X che Serie S appaiono solide ed eleganti: la forma estremamente semplice di entrambe unita ad un minimalismo formale assoluto seguono quel concetto di fondo a cui Microsoft si è affidata fin dall'annuncio di Project Scorpio. Non fermatevi alla forma, ciò che conta è cosa c'è dentro. Da questo punto di Series X è quella che incarna meglio questo concetto e l'ha spinto fino quasi fino all'estremo: la scelta di una forma così squadrata e compatta unita al colore nero è quasi minacciosa, intimorisce e per questo non passa inosservata. Fortunatamente la possibilità di poterla coricare risolve un po' di problemi di spazio anche se è chiaro che sia stata progettata per svettare eretta. Serie S invece stupisce davvero per le dimensioni contenute: è più sottile, più bassa, davvero più piccola. Certo, forse quel disco nero posto sul lato, sul quale tanto si è ironizzato, ferisce più la vista rispetto alla perfetta simmetria di Serie X. Questa prova dal vivo delle console è stata particolarmente utile perché ci ha permesso davvero di percepire il risultato finale, di vedere come questi due oggetti che fino oggi abbiamo visto in trailer asettici si sposano con un comune soggiorno. A prestarsi per questo test è stata la nostra Giordana che, minuta di Serie X e Serie S ha provato a vedere come le due nuove console Microsoft potessero stare nel soggiorno di casa sua.

Piccolo dettaglio: vi abbiamo detto che stiamo parlando di console di cartoncino? No? Scusate, abbiamo dimenticato questo piccolo dettaglio! A questo link infatti è possibile scaricare i PDF in scala 1:1 delle due console Microsoft; un servizio che il produttore mette a disposizione di tutti quei giocatori che, per ingannare l'attesa da qui al 10 novembre, vogliono darsi al bricolage. L'obiettivo, leggendo sulla pagina del produttore, sarebbe proprio quello di fornire una scocca assolutamente realistica delle console, con tanto di tasti, prese della corrente e porte USB/HDMI, per cominciare a "prendere le misure". L'idea che però ci siamo fatti è che sia più una mossa di marketing per sottolineare la bontà del design di Serie X e S piuttosto che fornire un reale servizio al consumatore. Nel dubbio, la nostra Giordana si è munita di colla e forbici dalla punta arrotondata (noi di Multiplayer.it teniamo molto alla sicurezza sul posto di lavoro dei nostri dipendenti) e ha assemblato i due scatolotti, con risultati che beh, lasciamo giudicare a voi. E si, nel video che trovate qui la sentirete confondersi tra Serie X e Xbox One X: certo, con tutta la ricerca spesa per il design di queste nuove console, un po' di fantasia extra per il nome, Microsoft, si poteva trovare!