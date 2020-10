PS5: solo 664 GB di spazio utilizzabile sull'SSD

Con la distribuzione delle prime unità di PS5 a stampa e youtuber è finalmente emerso lo spazio effettivamente disponibile sull' SSD della console di nuova generazione di Sony. Come mostra lo screenshot che si trova in fondo alla notizia, per installare i giochi si avranno a disposizione soltanto 664GB o, meglio GiB (Gibibyte, non è propriamente un sinonimo di Gigabyte, ma è molto meno usato). Quindi il sistema operativo occuperà ben 104 GiB (considerate che l'SSD ha effettivamente 768 GiB di spazio).

Che dire? 664 GB non sono moltissimi, soprattutto considerando quanto occupano le installazioni di giochi che di solito vengono mantenuti nel sistema per mesi, quando non per anni, come Call of Duty: Warzone. Speriamo che gli SSD di espansione ufficiali non costino un occhio della testa, o quantomeno che sia possibile usare gli hard disk meccanici per accantonare i dati dei giochi non utilizzati, altrimenti molti rischiano di esaurire lo spazio libero già nei primi mesi di vita della console.