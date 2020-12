Panzer Dragoon: Remake, la data di uscita per Xbox One del classico per Saturn

Dopo essere uscito su PS4, PC, Stadia e Nintendo Switch qualche settimana fa, Panzer Dragoon: Remake uscirà su Xbox One il prossimo 11 dicembre 2020. Il rifacimento del classico per Saturn del 1995 è quindi pronto a portare tonnellate di draghi rimasterizzati anche sulla console di Microsoft.

Nel caso in cui ve lo siate persi, il gioco uscì per Switch qualche mese fa e successivamente arrivò anche su PC, PS4 e Stadia. Panzer Dragoon: Remake è il rifacimento dell'omonimo gioco uscito in Giappone nel 1995 e pubblicato da SEGA su Saturn.

Si tratta di uno sparatutto su rotaia dove il giocatore può mirare e sparare, ma non decidere la rotta del proprio spostamento. Però si può ruotare la propria visuale d'azione a 360 gradi in modo da avere il controllo completo del combattimento.

La versione pubblicata da MegaPixel Studios migliora il sistema di controllo e, ovviamente, il comparto grafico. Per farvi un'idea di come è questo remake, vi lasciamo ad uno dei trailer pubblicati recentemente per la versione Nintendo Switch. Lo comprerete?