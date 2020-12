Destiny 2: confronto tra PS5 e Xbox Series X | S in video

Destiny 2, il longevo sparatutto di Bungie, si è da poco aggiornato con un upgrade tecnico per PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. Ovviamente le tre versioni fanno un salto in avanti rispetto a Xbox One e PS4, soprattutto nei loro modelli base. Quali sono però le differenze tra le versioni next-gen? Ce ne è una migliore di altre? Una prima risposta arriva da ElAnalistaDeBits che confronta i risultati grafici PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

Il risultato, in realtà, non lascia spazio a complesse discussioni. Il gioco, già valido sulla (oramai) vecchia generazione, funziona in modo molto simile su tutte le console next-gen, con frame rate migliorato sia nella campagna che in PvP. Su Xbox Series S, come già sapevamo, si ferma a una risoluzione pari a 1080p. Viene però segnalato che PS5 dispone di un filtro antialiasing leggermente più efficace, ma crediamo che la differenza sia veramente minima.

Vi ricordiamo che Destiny 2 viene eseguito, più precisamente, a 60 FPS nella campagna e a 120 FPS in PvP. PS5 e Xbox Series X raggiungono una risoluzione di 2160p. Anche i caricamenti sono più rapidi, senza ovviamente tenere conto dei tempi di matchmaking.

Tutte e tre le versioni includono anche la possibilità di personalizzare la Profondità di campo e il cross-play tra piattaforme della stessa famiglia (quindi tra PS4 e PS5, oppure tra Xbox One e Xbox Series X|S). Il cross-play tra piattaforme arriverà nel 2021, anche se non si conoscono tutti i dettagli in merito.