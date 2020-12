Destiny 2: crossplay in arrivo nel 2021, Stagione 13 densa di novità

Quest'oggi è finalmente in arrivo la versione next-gen di Destiny 2: Bungie non ha però finito di lavorare al suo sparatutto. Tramite il proprio sito ufficiale, lo sviluppatore ha infatti annunciato che nel corso del 2021 sarà reso disponibile il multigiocatore cross-platform.

Non ci sono dettagli sul funzionamento, ma supponiamo che questo significhi che i giocatori PlayStation, PC e Xbox potranno giocare tutti assieme, forse anche insieme a quelli di Google Stadia. Molti giochi, ricordiamo, tendono al limitare il cross-play tra console e giocatori PC che non utilizzano un controller, quindi è credibile che nel Crucibolo vi siano comunque alcune restrizioni.

Le novità non si fermano però a questo. Durante la Stagione 13, i giocatori console riceveranno una protezione DDOS, insieme a due nuovi strike, a Fallen S.A.B.E.R. e Devil's Lair. La rotazione del loot Leggendario e Master dei Settori Perduti sarà espansa, includendo anche i Settori Perduti sulla Luna. Ci saranno anche tre nuovi pezzi esotici di armatura da collezionare.

Il raid della Volta di Vetro ritornerà, ma non è stata indicata una data precisa. Transmog, inoltre, arriverà nella Stagione 14: si tratta di una nuova feature che permetterà di personalizzare qualsiasi pezzo esistente di armatura in modo tale da farlo assomigliare a una altro pezzo, ma continuando a mantenere le statistiche originali. In altre parole, si tratta di una versione perfezionata del sistema Armour 2.0 attualmente disponibile.

Inoltre, il team di sviluppo ha svelato di non essere soddisfatto del numero di armi presenti in Oltre la Luce: per questo, prende l'impegno di includere più armi con future espansioni.

Infine, vi ricordiamo che l'aggiornamento per le versioni PS5 e Xbox Series X vi obbliga a riscaricare l'intero gioco: vi conviene iniziare l'update il prima possibile.