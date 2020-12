Destiny 2: dovrete riscaricare il gioco su PS5 e Xbox Series X per fare l'upgrade

Pur avendo lanciato Destiny 2 Oltre la Luce a novembre, Bungie non ha affatto finito di lavorare sullo sparatutto sci-fi. Il team è infatti impegnato a ultimare il rilascio dell'upgrade tecnico per PS5 e Xbox Series X|S. La società ha però svelato che non basterà fare il download di un aggiornamento, ma sarà necessario riscaricare l'intero gioco.

Viene inoltre precisato che sarà richiesto unicamente alle versioni PS5 e Xbox Series X|S, mentre le versioni PC, PS4 e Xbox One si potranno limitare al download della patch base. Inoltre, il team ha condiviso i dettagli sul peso stimato (quindi potenzialmente non definitivo) delle varie versioni del gioco:



Xbox Series X|S - 70 GB circa

PlayStation 5 - 67 GB circa

Xbox One - 2.35 GB circa

PS4 - 2.09 GB circa

PC (via Steam) - 1.5 GB circa

Viene inoltre precisato che non sarà possibile eseguire il pre-load dell'update: si tratta di un'opzione concessa solo per le espansioni maggiori, come avvenuto con il lancio di Oltre la Luce. Pur essendo un download di dimensioni considerevoli, ne varrà la pena. Su Xbox Series X e PS5, Destiny 2 andrà a 4K, mentre su Xbox Series S si fermerà a 1080p.

Tutte e tre le versioni, però, andranno a 60 FPS. PS5 e Xbox Series X supporteranno anche i 120 Hz nel Crucibolo. L'update tecnico inoltre permetterà di gestire la profondità di campo e darà accesso a caricamenti molto più rapidi.

Questo update, il numero 3.0.1, reintrodurrà anche il Prophecy Dungeon e risolverà vari problemi sorti con le ultime versioni del gioco.

Infine, gli sviluppatori hanno segnalato che la Cripta di Pietrafonda è stata completata da 250mila giocatori.