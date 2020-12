Destiny 2: la Cripta di Pietrafonda è stata completata da 250mila giocatori

Il nuovo raid di Destiny 2: Oltre la Luce, chiamato la Cripta di Pietrafonda, è sicuramente il contenuto più atteso della nuova espansione dello shooter/MMO di Bungie. Si è trattato di un vero e proprio evento, che in 10 giorni ha calamitato centinaia di migliaia di persone. Tra queste, sono già 250mila i giocatori che sono stati in grado di raggiungere la fine dell'incursione. E più di 400mila sono i giocatori che hanno guardato su Twitch i team più forti affrontare il raid appena pubblicato.

Questo perché Bungie aveva indetto una sorta di gara tra i guardiani più forti per scoprire chi sarebbe stato il primo a completare le sfide proposte. A vincere la competizione sono stati i membri del clan Luminous, ovvero coloro che per primi al mondo hanno completato la nuova incursione.

Bungie ha deciso di premiare non solo i primi al mondo, ma anche tutti gli altri team che hanno battuto il raid durante le sue prime ore di vita. Tutti coloro che hanno portato a termine l'incursione entro le 18:00 italiane del 1° dicembre, infatti, hanno sbloccato la giacca dell'incursione Cripta di Pietrafonda, disponibile all'acquisto tramite le Ricompense di Bungie.

Questo premio va ad aggiungersi alle ricompense gloriose che spettano a coloro che hanno finito il raid, come Occhi del Domani (lanciarazzi esotico), nuove armi leggendarie, armature e tanto altro.

Parlando di armi esotiche, oltre 979.680 guardiani hanno sbloccato Lamento da quando la quest è disponibile. Destiny 2 continua ad andare piuttosto forte nel nostro paese. L' Italia, infatti, si è classificata al quinto posto in tutto il mondo come visualizzazioni del Raid su Twitch. Nel corso delle prime 24h sono state ben 404.000 le persone ad aver seguito in diretta le gesta dei migliori team del gioco.

Voi siete tornati sulla Torre?